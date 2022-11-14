Эриксен пошел в Ман Юнайтед по стопам Шмейхеля
Датский полузащитник стал автором гола в матче с «Фулхэмом» (2:1)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен забил свой первый гол за клуб в текущем сезоне. Случилось это в воскресенье, 13 ноябюря, в матче против «Фулхэма» (2:1) в 16-м туре английской Премьер-лиги.
Эриксен стал первым датчанином, кто забил за манкунианцев с 1995 года.
Тогда в рядах «Манчестер Юнайтед» отличился голкипер Петер Шмейхель. Он стал автором гола в ворота «ротора» из волгограда на 88-й минуте поединка в Кубке УЕФА и принес тогдашним подопечным сэра Алекса Фергюсона ничью в домашнем матче.
В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает пятое место с 26 очками в активе.
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