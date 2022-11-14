Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эриксен пошел в Ман Юнайтед по стопам Шмейхеля
Англия
14 ноября 2022, 07:53 | Обновлено 14 ноября 2022, 08:01
749
1

Эриксен пошел в Ман Юнайтед по стопам Шмейхеля

Датский полузащитник стал автором гола в матче с «Фулхэмом» (2:1)

14 ноября 2022, 07:53 | Обновлено 14 ноября 2022, 08:01
749
1
Эриксен пошел в Ман Юнайтед по стопам Шмейхеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен забил свой первый гол за клуб в текущем сезоне. Случилось это в воскресенье, 13 ноябюря, в матче против «Фулхэма» (2:1) в 16-м туре английской Премьер-лиги.

Эриксен стал первым датчанином, кто забил за манкунианцев с 1995 года.

Тогда в рядах «Манчестер Юнайтед» отличился голкипер Петер Шмейхель. Он стал автором гола в ворота «ротора» из волгограда на 88-й минуте поединка в Кубке УЕФА и принес тогдашним подопечным сэра Алекса Фергюсона ничью в домашнем матче.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает пятое место с 26 очками в активе.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Нужно менять очень и очень многое»
Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:2. Все решил молодой Гарначо. Видео голов и обзор
Новый Роналду? Ман Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+3 минуте
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Кристиан Эриксен
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидеры УПЛ потеряли очки, Перейра нокаутировал Адесанью, победа Порье
Футбол | 14 ноября 2022, 05:44 0
Лидеры УПЛ потеряли очки, Перейра нокаутировал Адесанью, победа Порье
Лидеры УПЛ потеряли очки, Перейра нокаутировал Адесанью, победа Порье

Главные новости за 13 ноября на Sport.ua

Порье и Чендлер оправдали ожидания. Дикий поединок с неожиданным финалом
MMA | 14 ноября 2022, 05:30 1
Порье и Чендлер оправдали ожидания. Дикий поединок с неожиданным финалом
Порье и Чендлер оправдали ожидания. Дикий поединок с неожиданным финалом

Майкл впервые в карьере проиграл сабмишном

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13.11.2022, 16:54
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Футбол | 13.11.2022, 11:00
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Футбол | 13.11.2022, 10:25
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Наконец то ему дали замкнуть    но ему ещё засчитали и  ассист на Гарначо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
13.11.2022, 18:50 4
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
12.11.2022, 17:11 7
Футбол
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
13.11.2022, 13:38 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
13.11.2022, 19:23 8
Футбол
Сборная Украины уступила Словении в овертайме
Сборная Украины уступила Словении в овертайме
12.11.2022, 21:58
Хоккей
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
13.11.2022, 12:43 65
Футбол
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности