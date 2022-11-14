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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 05:11 |
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0

Черноморец – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 14:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги

14 ноября 2022, 05:11 |
80
0
Черноморец – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

14 ноября в 14:00 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».

«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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