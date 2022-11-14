Украина. Премьер лига14 ноября 2022, 05:11 |
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Черноморец – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 ноября в 14:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги
14 ноября 2022, 05:11 |
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14 ноября в 14:00 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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