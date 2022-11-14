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Италия
14 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 14 ноября 2022, 05:09
472
0

Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги

Бартломей Дронговски не поедет в Катар

14 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 14 ноября 2022, 05:09
472
0
Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Специи» и сборной Польши Бартломей Дронговски получил серьезную травму в матче 15-го тура Серии А против «Вероны» (2:1). У вратаря диагностирован перелом лодыжки.

Таким образом, футболист пропустит ЧМ-2022. Ранее Дронговски попал в заявку национальной команды на турнир.

Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

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Источник Football-Italia
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