Италия14 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 14 ноября 2022, 05:09
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Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги
Бартломей Дронговски не поедет в Катар
14 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 14 ноября 2022, 05:09
472
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Голкипер «Специи» и сборной Польши Бартломей Дронговски получил серьезную травму в матче 15-го тура Серии А против «Вероны» (2:1). У вратаря диагностирован перелом лодыжки.
Таким образом, футболист пропустит ЧМ-2022. Ранее Дронговски попал в заявку национальной команды на турнир.
Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.
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