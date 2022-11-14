Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги

Голкипер «Специи» и сборной Польши Бартломей Дронговски получил серьезную травму в матче 15-го тура Серии А против «Вероны» (2:1). У вратаря диагностирован перелом лодыжки.

Таким образом, футболист пропустит ЧМ-2022. Ранее Дронговски попал в заявку национальной команды на турнир.

Сборная Польши сыграет в одной группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.