В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».