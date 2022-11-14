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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 04:50 |
104
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Львов

Поединок состоится в Одессе

14 ноября 2022, 04:50 |
104
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Львов
УПЛ

В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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