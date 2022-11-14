Украина. Премьер лига14 ноября 2022, 04:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Львов
Поединок состоится в Одессе
14 ноября 2022, 04:50 |
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В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Черноморец» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».
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