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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:40
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Минай

Поединок состоится во Львове

14 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:40
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Минай
ФК Рух

В понедельник, 14 ноября, состоится матч тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Миная».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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