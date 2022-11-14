Украина. Премьер лига14 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Минай
Поединок состоится во Львове
14 ноября 2022, 04:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:40
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В понедельник, 14 ноября, состоится матч тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Миная».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».
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