Юрий ГУРА: «Снимаю шляпу перед ребятами»
Наставник «Александрии» – о победе над «Вересом»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:2) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.
«Очень напряженная была игра. Снимаю шляпу перед ребятами. Вели в счете – пропустили. Снова повели в счете – снова пропустили. Переломить такую игру очень непросто. Спасибо парням, что они выдержали эту игру, отдали очень много сил. «Верес» – команда, которая навязывает борьбу. Мы эту борьбу сегодня выиграли. Я благодарен ребятам и очень рад», - сказал Гура.
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