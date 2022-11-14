Юрий ГУРА: «Снимаю шляпу перед ребятами»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:2) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень напряженная была игра. Снимаю шляпу перед ребятами. Вели в счете – пропустили. Снова повели в счете – снова пропустили. Переломить такую игру очень непросто. Спасибо парням, что они выдержали эту игру, отдали очень много сил. «Верес» – команда, которая навязывает борьбу. Мы эту борьбу сегодня выиграли. Я благодарен ребятам и очень рад», - сказал Гура.