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  4. Юрий ГУРА: «Снимаю шляпу перед ребятами»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:23
69
0

Юрий ГУРА: «Снимаю шляпу перед ребятами»

Наставник «Александрии» – о победе над «Вересом»

14 ноября 2022, 04:20 | Обновлено 14 ноября 2022, 04:23
69
0
Юрий ГУРА: «Снимаю шляпу перед ребятами»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:2) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень напряженная была игра. Снимаю шляпу перед ребятами. Вели в счете – пропустили. Снова повели в счете – снова пропустили. Переломить такую игру очень непросто. Спасибо парням, что они выдержали эту игру, отдали очень много сил. «Верес» – команда, которая навязывает борьбу. Мы эту борьбу сегодня выиграли. Я благодарен ребятам и очень рад», - сказал Гура.

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Источник Sport.ua
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