Дания объявила окончательную заявку на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Дании определился с окончательным составом на чемпионат мира в Катаре. В заявку из 26 футболистов вошли:

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Севилья»), Каспер Дольберг («Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («Лейпциг»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании сыграет в группе D с Францией, Тунисом и Австралией.