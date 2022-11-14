13.11.2022, FT 1 : 1
Германия14 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:38
23
0
Бундеслига. Фрайбург разгромил Унион Берлин, ничья у Майнца и Айнтрахта
13 ноября состоялись два матча 15-го тура чемпионата Германии
14 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:38
23
0
13 ноября состоялись два матча 15-го тура чемпионата Германии
Фрайбург разгромил Унион Берлин (4:1), хет-трике сделал Винценцо Грифо.
Ничья зафиксирована в игре Майнца и Айнтрахта (1:1).
Бундеслига. 15-й тур, 13 ноября
Майнц – Айнтрахт – 1:1
Голы: Буркардт, 40 — Коло Муани, 67.
Фрайбург – Унион Берлин – 4:1
Голы: Грифо, 4 (пен), 6, 20 (пен), Грегорич, 45+1 – Михель, 84 (пен)
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
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