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Чемпионат Германии
Майнц
13.11.2022, FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
14 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:38
23
0

Бундеслига. Фрайбург разгромил Унион Берлин, ничья у Майнца и Айнтрахта

13 ноября состоялись два матча 15-го тура чемпионата Германии

14 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:38
23
0
Бундеслига. Фрайбург разгромил Унион Берлин, ничья у Майнца и Айнтрахта
ФК Фрайбург

13 ноября состоялись два матча 15-го тура чемпионата Германии

Фрайбург разгромил Унион Берлин (4:1), хет-трике сделал Винценцо Грифо.

Ничья зафиксирована в игре Майнца и Айнтрахта (1:1).

Бундеслига. 15-й тур, 13 ноября

Майнц – Айнтрахт – 1:1

Голы: Буркардт, 40 — Коло Муани, 67.

Фрайбург – Унион Берлин – 4:1

Голы: Грифо, 4 (пен), 6, 20 (пен), Грегорич, 45+1 – Михель, 84 (пен)

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
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Источник Sport.ua
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