Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин

13 ноября состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции.

В центральном поединке тура Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако (3:2), забив решающий гол на 90+7 минуте.

Лига 1. 15-й тур

Монако – Марсель – 2:3

Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен), Фолланд, 72 – Санчес, 35, Верету, 83, Колашинац, 90+7.