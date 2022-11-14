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  4. Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
Чемпионат Франции
Монако
13.11.2022, FT 2 : 3
Марсель
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Франция
14 ноября 2022, 00:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:50
70
0

Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин

13 ноября состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции

14 ноября 2022, 00:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:50
70
0
Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
ФК Монако

13 ноября состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции.

В центральном поединке тура Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако (3:2), забив решающий гол на 90+7 минуте.

Лига 1. 15-й тур

Монако – Марсель – 2:3

Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен), Фолланд, 72 – Санчес, 35, Верету, 83, Колашинац, 90+7.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Марсель).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
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Источник Sport.ua
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