Франция14 ноября 2022, 00:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:50
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Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
13 ноября состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции
14 ноября 2022, 00:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 00:50
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13 ноября состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции.
В центральном поединке тура Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако (3:2), забив решающий гол на 90+7 минуте.
Лига 1. 15-й тур
Монако – Марсель – 2:3
Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен), Фолланд, 72 – Санчес, 35, Верету, 83, Колашинац, 90+7.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Марсель).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
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