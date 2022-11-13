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  4. ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:47
411
1

ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей

Главный тренер «Динамо» обрушился с критикой на Игоря Пасхала

13 ноября 2022, 23:31 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:47
411
1
ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
Профутбол. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу обрушился с критикой на Игоря Пасхала, судью матча киевлян в 13-м туре УПЛ против «Колоса» (0:0).

«Колос» показал свои самые сильные стороны: агрессивность, организация игры в обороне, множество фолов. То, что они умеют. К сожалению, судья недостаточно часто останавливал игру.

В концовке игры, когда мы были в меньшинстве, он три раза не давал фолы в нашу сторону, тем самым начинал контратаки «Колоса». Эти атаки были очень опасны. Мы играли в меньшинстве и переводили много игроков в атаку. С этим судьей всегда были проблемы, потому что его понимание игры и метод судейства не соответствуют принципу фейр-плей в футболе.

Я думал, что после двух поражений «Колоса», где были судейские ошибки с назначением пенальти в их ворота, симпатии судьи сегодня будут на их стороне. Поэтому я эмоционально протестовал, потому что были фолы вблизи штрафной площадки, а он нам давал фолы в районе 40–60 метров от ворот. Были довольно агрессивные фолы, которые, естественно, нужно было свистеть. Но это не значит, что мы не должны были обыгрывать соперника. Надо было забивать.

Четыре очка потеряли примерно в одинаковых условий. И тогда Караваев не забил, и сейчас Джастин Лонвейк не реализовал момент. Это часть футбола».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Игорь Пасхал судейство
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Источник ПроФутбол
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От якби матчі судили не арбітри, а супер комп'ютери, я навіть не уявляю щоб Луческу говорив після матчів...
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