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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Был бы VAR, эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:47
426
1

Валерий БОНДАРЬ: «Был бы VAR, эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч 13-го тура УПЛ против «Зари»

13 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:47
426
1
Валерий БОНДАРЬ: «Был бы VAR, эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал матч 13-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

«Конечно, мы верили, что можно отыграться и одержать победу. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.

Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола. Мы старались создавать моменты, но это не привело к результату. Если бы был VAR, конечно, это изменило бы результат. Эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря Валерий Бондарь VAR
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Gargantua
был бы ВАР так скорее всего было бы 0 - 2, и там иди отыгрывайся
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