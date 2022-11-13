Валерий БОНДАРЬ: «Был бы VAR, эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2»
Защитник «Шахтера» прокомментировал матч 13-го тура УПЛ против «Зари»
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал матч 13-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):
«Конечно, мы верили, что можно отыграться и одержать победу. Это показал второй тайм, в котором мы создали очень много моментов и могли добиться положительного результата.
Но эти два момента повлияли на общий счет. Очень тяжело, когда не засчитывают два чистых гола. Мы старались создавать моменты, но это не привело к результату. Если бы был VAR, конечно, это изменило бы результат. Эти два гола засчитали бы, и уже счет 4:2».
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