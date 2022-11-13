Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ
Хавбек «Александрии» повторил рекорд Виктора Цыганкова
В матче с «Вересом» (3:2) хавбек александрийцев Денис Костышин забил победный мяч на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, установленный Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией».
К слову, еще позже, но уже «рядовые» голы, забивали только Адмир Мехмеди 11 марта 2012-го в гостевой игре «Динамо» с «Кривбассом» (3:0) и Денис Фаворов 21 июня 2020-го в домашнем матче «Десны» с «Зарей» (1:2) - на 90+8-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’ (п)
|
1:0 (д)
|
13.11.2022
|
Денис КОСТЫШИН
|
Александрия
|
Верес
|
90+7’
|
3:2 (д)
|
27.02.2021
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
Колос
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
27.08.2022
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
Ворскла
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
|
15.04.2007
|
Георгий ЧЕЛИДЗЕ
|
Заря
|
Кривбасс
|
90+5’
|
2:1 (д)
|
03.03.2011
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Севастополь
|
90+5’
|
1:0 (г)
|
03.03.2012
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
Металлист
|
Оболонь
|
90+5’
|
1:0 (д)
|
11.05.2013
|
Александр ВОЛОВИК
|
Металлург Д
|
Ворскла
|
90+5’
|
1:0 (г)
|
29.07.2017
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Шахтер
|
Сталь Км
|
90+5’
|
2:1 (г)
|
03.11.2018
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
Динамо
|
90+5’
|
2:1 (д)
|
05.10.2019
|
Денис ВАСИН
|
Ворскла
|
Львов
|
90+5’ (п)
|
3:2 (д)
|
23.02.2020
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
Десна
|
90+5’
|
1:0 (д)
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