Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ

В матче с «Вересом» (3:2) хавбек александрийцев Денис Костышин забил победный мяч на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, установленный Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией».

К слову, еще позже, но уже «рядовые» голы, забивали только Адмир Мехмеди 11 марта 2012-го в гостевой игре «Динамо» с «Кривбассом» (3:0) и Денис Фаворов 21 июня 2020-го в домашнем матче «Десны» с «Зарей» (1:2) - на 90+8-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины