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  4. Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 22:26 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:35
274
0

Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ

Хавбек «Александрии» повторил рекорд Виктора Цыганкова

13 ноября 2022, 22:26 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:35
274
0
Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ
ФК Александрия

В матче с «Вересом» (3:2) хавбек александрийцев Денис Костышин забил победный мяч на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, установленный Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией».

К слову, еще позже, но уже «рядовые» голы, забивали только Адмир Мехмеди 11 марта 2012-го в гостевой игре «Динамо» с «Кривбассом» (3:0) и Денис Фаворов 21 июня 2020-го в домашнем матче «Десны» с «Зарей» (1:2) - на 90+8-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’ (п)

1:0 (д)

13.11.2022

Денис КОСТЫШИН

Александрия

Верес

90+7’

3:2 (д)

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос

90+6’

2:1 (г)

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла

90+6’

2:1 (г)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс

90+5’

2:1 (д)

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь

90+5’

1:0 (г)

03.03.2012

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Металлист

Оболонь

90+5’

1:0 (д)

11.05.2013

Александр ВОЛОВИК

Металлург Д

Ворскла

90+5’

1:0 (г)

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км

90+5’

2:1 (г)

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Динамо

90+5’

2:1 (д)

05.10.2019

Денис ВАСИН

Ворскла

Львов

90+5’ (п)

3:2 (д)

23.02.2020

МАРЛОС

Шахтер

Десна

90+5’

1:0 (д)

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цифры и факты Денис Костышин Александрия
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Источник Sport.ua
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