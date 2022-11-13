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  4. Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:07
141
0

Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле

Победная гостевая серия днепрян составила 8 игр

13 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:07
141
0
Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле
СК Днепр-1

«Днепр-1», подписав мировую с «Ворсклой» (1:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 20-4). Три виктории днепряне отпраздновали с Игором Йовичевичем и пять - с Александром Кучером. Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на выезде 24 октября 2021 года, когда со счетом 0:2 уступили в Киеве «Динамо».

К слову, более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины

Серия

Мячи

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Тренеры

17

52-9

Шахтер

15.10.2011

17.11.2012

Арсенал - 0:2

Луческу

14

31-6

Динамо

17.07.2005

06.05.2006

Таврия - 0:0

Буряк (2), Демьяненко (12)

12

26-5

Динамо

11.08.2007

17.05.2008

Металлист - 2:2

Демьяненко (3), Сабо (3),

Лужный (1), Семин (5)

10

26-3

Шахтер

18.08.2018

24.04.2019

Динамо - 0:0

Фонсека

10

22-2

Шахтер

28.04.2019

01.12.2019

Мариуполь - 1:1

Фонсека (3), Каштру (7)

10

24-6

Шахтер

23.10.2016

31.05.2017

Александрия - 1:1

Фонсека

9

20-4

Шахтер

16.05.2004

07.11.2004

Таврия - 1:2

Прокопенко (1), Луческу (8)

8

23-3

Динамо

18.10.2014

26.04.2015

Шахтер - 0:0

Ребров

8

20-2

Динамо

16.11.2000

21.07.2001

Днепр - 0:0

Лобановский

8

20-4

Днепр-1

07.11.2021

13.11.2022

Ворскла - 1:1

Йовичевич (3), Кучер (5)
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Источник Sport.ua
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