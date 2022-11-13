Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле
Победная гостевая серия днепрян составила 8 игр
«Днепр-1», подписав мировую с «Ворсклой» (1:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 20-4). Три виктории днепряне отпраздновали с Игором Йовичевичем и пять - с Александром Кучером. Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на выезде 24 октября 2021 года, когда со счетом 0:2 уступили в Киеве «Динамо».
К слову, более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Тренеры
|
17
|
52-9
|
Шахтер
|
15.10.2011
|
17.11.2012
|
Арсенал - 0:2
|
Луческу
|
14
|
31-6
|
Динамо
|
17.07.2005
|
06.05.2006
|
Таврия - 0:0
|
Буряк (2), Демьяненко (12)
|
12
|
26-5
|
Динамо
|
11.08.2007
|
17.05.2008
|
Металлист - 2:2
|
Демьяненко (3), Сабо (3),
|
|
|
|
|
|
|
Лужный (1), Семин (5)
|
10
|
26-3
|
Шахтер
|
18.08.2018
|
24.04.2019
|
Динамо - 0:0
|
Фонсека
|
10
|
22-2
|
Шахтер
|
28.04.2019
|
01.12.2019
|
Мариуполь - 1:1
|
Фонсека (3), Каштру (7)
|
10
|
24-6
|
Шахтер
|
23.10.2016
|
31.05.2017
|
Александрия - 1:1
|
Фонсека
|
9
|
20-4
|
Шахтер
|
16.05.2004
|
07.11.2004
|
Таврия - 1:2
|
Прокопенко (1), Луческу (8)
|
8
|
23-3
|
Динамо
|
18.10.2014
|
26.04.2015
|
Шахтер - 0:0
|
Ребров
|
8
|
20-2
|
Динамо
|
16.11.2000
|
21.07.2001
|
Днепр - 0:0
|
Лобановский
|
8
|
20-4
|
Днепр-1
|
07.11.2021
|
13.11.2022
|
Ворскла - 1:1
|
Йовичевич (3), Кучер (5)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Динамо» – о ничьей с «Колосом»
Президент клуба после проигранного матча принял кадровое решение