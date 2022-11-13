Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле

«Днепр-1», подписав мировую с «Ворсклой» (1:1), прервал свою рекордную победную серию на чужих полях, которая составила 8 игр (мячи 20-4). Три виктории днепряне отпраздновали с Игором Йовичевичем и пять - с Александром Кучером. Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на выезде 24 октября 2021 года, когда со счетом 0:2 уступили в Киеве «Динамо».

К слову, более продолжительные гостевые выигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Шахтер» (5 раз) и «Динамо» (дважды).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные гостевые победные серии в чемпионатах Украины