Александр КАРАВАЕВ: «Пусть арбитры тоже комментируют после игры»

Правый защитник «Динамо» Александр Караваев сразу после завершения матча с «Колосом» (0:0) поделился впечатлениями от игры.

– Александр, матч с «Колосом» показался эмоциональным. Согласны ли вы с теми решениями, которые избрал арбитр?

– Нет вопросов к его принятым решениям. Это его право, он арбитр, трактующий, как хочет. Но потом задают вопрос, почему наши арбитры очень редко назначаются на международные еврокубковые матчи. Я просто спрашиваю себя, чтобы я понял. Я обыгрываю игрока, он меня тянет – это фол или нет? Он не свистит и не может ответить. Только говорит, что может ошибаться. Каждый может ошибаться. Дайте комментарий после игры. Арбитры это ни разу не делали. Мы, игроки, говорим: да, мы сами виноваты, что не победили, потеряли драгоценные баллы. Пусть арбитры тоже комментируют после игры, как они трактовали каждый спорный эпизод.

– Мирча Луческу выбежал на поле, начал что-то доказывать арбитру…

– Это эмоции. Каждый тренер может так среагировать на неправильную трактовку эпизодов. Они говорят, что могут ошибаться. Да, все могут ошибаться. Но есть моменты, в которых все видят, что было нарушение правил. В эпизоде ​​со второй желтой карточкой никто не апеллировал, но есть другие моменты, которые, казалось бы, очень просты.

– Сегодня вся команда вышла в символических футболках. У вас сейчас эмоциональный подъем в связи с успехами ВСУ на фронте?

– Конечно, я все 250 дней очень переживал за своих родителей, которые остались в Херсоне и не имели возможности уехать, чтобы не подвергать себя опасности. Все знают, как было тяжело уезжать. Я жду когда появится связь, чтобы наконец связаться с ними, – сказал Караваев в эфире Профутбол Digital.