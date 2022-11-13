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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Пусть арбитры тоже комментируют после игры»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 21:25 |
1262
1

Александр КАРАВАЕВ: «Пусть арбитры тоже комментируют после игры»

Игрок «Динамо» – о претензиях к судьям

13 ноября 2022, 21:25 |
1262
1
Александр КАРАВАЕВ: «Пусть арбитры тоже комментируют после игры»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Правый защитник «Динамо» Александр Караваев сразу после завершения матча с «Колосом» (0:0) поделился впечатлениями от игры.

– Александр, матч с «Колосом» показался эмоциональным. Согласны ли вы с теми решениями, которые избрал арбитр?
– Нет вопросов к его принятым решениям. Это его право, он арбитр, трактующий, как хочет. Но потом задают вопрос, почему наши арбитры очень редко назначаются на международные еврокубковые матчи. Я просто спрашиваю себя, чтобы я понял. Я обыгрываю игрока, он меня тянет – это фол или нет? Он не свистит и не может ответить. Только говорит, что может ошибаться. Каждый может ошибаться. Дайте комментарий после игры. Арбитры это ни разу не делали. Мы, игроки, говорим: да, мы сами виноваты, что не победили, потеряли драгоценные баллы. Пусть арбитры тоже комментируют после игры, как они трактовали каждый спорный эпизод.

– Мирча Луческу выбежал на поле, начал что-то доказывать арбитру…
– Это эмоции. Каждый тренер может так среагировать на неправильную трактовку эпизодов. Они говорят, что могут ошибаться. Да, все могут ошибаться. Но есть моменты, в которых все видят, что было нарушение правил. В эпизоде ​​со второй желтой карточкой никто не апеллировал, но есть другие моменты, которые, казалось бы, очень просты.

– Сегодня вся команда вышла в символических футболках. У вас сейчас эмоциональный подъем в связи с успехами ВСУ на фронте?
– Конечно, я все 250 дней очень переживал за своих родителей, которые остались в Херсоне и не имели возможности уехать, чтобы не подвергать себя опасности. Все знают, как было тяжело уезжать. Я жду когда появится связь, чтобы наконец связаться с ними, – сказал Караваев в эфире Профутбол Digital.

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Источник ФК Динамо Киев
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stop2018
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