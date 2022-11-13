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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:22
205
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Кривбасс

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:22
205
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Кривбасс
ФК Металлист

В понедельник, 14 ноября, пройдет матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Кривбасс», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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