Патрик ван ЛЕУВЕН: «Можем сказать, что играли с Шахтером почти на равных»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен дал свой комментарий по итогам игры 13-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:2):

– До матча мы понимали, что будем противостоять хорошему сопернику. В первом тайме у нас были моменты, и можем сказать, что играли почти на равных. А практически весь второй тайм мы стояли в обороне, играли на контратаках. Имели еще возможности забить после нашего второго гола, но не получилось. Однако я доволен итоговым результатом и работой команды – всех, кто выходил на поле, кто был на скамейке и поддерживал партнеров.

– Есть ли травмы в команде?

– Нет.

– Какую задачу ставили команде, выходя на второй тайм?

– Мы чувствовали в первом тайме, что у нас есть больше возможностей. В начале игры было волнение, но потом успокоились, и команда стала играть в свой футбол. Во втором мы хотели продолжать так же, как заканчивали первый тайм, – действовать в своем стиле и готовить атаки. Забили быстро второй гол, но затем меньше получалось хорошо атаковать.

– На что в игре «Шахтера» вы обращали внимание при подготовке к матчу?

– Мы больше акцентировали внимание на нашей команде: как мы можем играть в своем стиле относительно «Шахтера» в обороне и атаке, всегда ищем наши варианты и возможности показать свою игру. И в первом тайме это лучше получалось, чем во втором. Мы знаем, какие хорошие футболисты есть у «Шахтера» и насколько хорошие ждут еще на скамейке.