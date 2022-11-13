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Чемпионат Англии
Брайтон
13.11.2022, FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
13 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:43
187
0

Брайтон – Астон Вилла – 1:2. Поражение Де Дзерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:43
187
0
Брайтон – Астон Вилла – 1:2. Поражение Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
УGetty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» в гостях победила «Брайтон» со счетом 2:1.

У команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», осталось 21 очко и 7-е место в АПЛ.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает 12-ю позицию.

АПЛ. 16-й тур, 13 ноября

Брайтон – Астон Вилла – 1:2

Голы: Макаллистер, 1 – Ингс, 20 (пен), 54.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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