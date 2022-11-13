В матче 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» в гостях победила «Брайтон» со счетом 2:1.

У команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», осталось 21 очко и 7-е место в АПЛ.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает 12-ю позицию.

АПЛ. 16-й тур, 13 ноября

Брайтон – Астон Вилла – 1:2

Голы: Макаллистер, 1 – Ингс, 20 (пен), 54.