13.11.2022, FT 1 : 2
Англия13 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:43
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Брайтон – Астон Вилла – 1:2. Поражение Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
13 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:43
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В матче 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» в гостях победила «Брайтон» со счетом 2:1.
У команды Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», осталось 21 очко и 7-е место в АПЛ.
«Астон Вилла» набрала 18 очков и занимает 12-ю позицию.
АПЛ. 16-й тур, 13 ноября
Брайтон – Астон Вилла – 1:2
Голы: Макаллистер, 1 – Ингс, 20 (пен), 54.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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