ФОТО. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг вышла замуж
Избранником пуэрториканки стал бывший теннисист
Сенсационная олимпийская чемпионка 2016 года в женском одиночном разряде Моника Пуиг вышла замуж.
Церемония бракосочетания прошла в пятницу в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Избранником Моники стал бывший теннисист Натан Ракитта.
Отметим, что пара познакомились 15 лет назад в теннисном лагере, но начала встречаться лишь два года назад.
В июне Моника объявила, что завершила карьеру из-за травм.
Золото Олимпиады-2016 так и осталось единственным крупным успехом в карьере Пуиг. Она выиграла всего 2 турнира WTA и никогда не поднималась в рейтинге выше 27 места.
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