ФОТО. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг вышла замуж

Сенсационная олимпийская чемпионка 2016 года в женском одиночном разряде Моника Пуиг вышла замуж.

Церемония бракосочетания прошла в пятницу в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Избранником Моники стал бывший теннисист Натан Ракитта.

Отметим, что пара познакомились 15 лет назад в теннисном лагере, но начала встречаться лишь два года назад.

В июне Моника объявила, что завершила карьеру из-за травм.

Золото Олимпиады-2016 так и осталось единственным крупным успехом в карьере Пуиг. Она выиграла всего 2 турнира WTA и никогда не поднималась в рейтинге выше 27 места.