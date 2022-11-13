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  4. ФОТО. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг вышла замуж
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13 ноября 2022, 19:50 |
579
0

ФОТО. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг вышла замуж

Избранником пуэрториканки стал бывший теннисист

13 ноября 2022, 19:50 |
579
0
ФОТО. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг вышла замуж
Getty Images/Global Images Ukraine. Моника Пуиг

Сенсационная олимпийская чемпионка 2016 года в женском одиночном разряде Моника Пуиг вышла замуж.

Церемония бракосочетания прошла в пятницу в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Избранником Моники стал бывший теннисист Натан Ракитта.

Отметим, что пара познакомились 15 лет назад в теннисном лагере, но начала встречаться лишь два года назад.

В июне Моника объявила, что завершила карьеру из-за травм.

Золото Олимпиады-2016 так и осталось единственным крупным успехом в карьере Пуиг. Она выиграла всего 2 турнира WTA и никогда не поднималась в рейтинге выше 27 места.

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Источник Sport.ua
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