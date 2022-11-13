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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 19:20 |
323
0

Ярослав ВИШНЯК: «Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо»

Главный тренер рассказал, что не вышло у его команды

13 ноября 2022, 19:20 |
323
0
Ярослав ВИШНЯК: «Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо»
ФК Динамо Киев

Комментарий наставника «Колоса» Ярослава Вишняка после ничьей с киевским «Динамо» в матче 13-го тура УПЛ (0:0).

– Вышла боевая игра. Я доволен, что в столь тяжелом для нас матче мы добыли один зачетный балл. Поэтому доволен результатом.

– Почему, когда у «Колоса» появилась возможность вырвать победу после удаления у «Динамо», команда осталась на своей половине поля и защищала ничью? Вы не играете на победу?
– Для меня это тоже стало неожиданностью. Я видел, что ребята хотели выбегать в атаку и контратаковать, но, видимо, немного растерялись после удаления у соперника. И не смогли довести одну-две атаки до логического завершения – удара по воротам и забитого мяча. Вместо этого начали перестраховываться, играть через защитников и вратаря. Пожалуй, это психология.

– Если бы перед матчем вам сказали, что будет такой результат и такое содержание игры, вы остались бы довольны?
– Что касается содержания игры, то мы отдали инициативу, играли на контратаках и ждали своего шанса на перехватах и ​​быстрых переходах из обороны в атаку. Планировали, что игра будет складываться таким образом и готовилась к этому.

А что касается результата... Сейчас такой футбол, что в каждом туре встречаются неожиданные результаты. Поэтому даже не знаю, как я бы отреагировал, если бы мне до матча сказали, что мы сыграем вничью. Не думал об этом.

Учитывая ход игры и то, что «Динамо» создавало более качественные моменты, я доволен этим зачетным баллом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Ярослав Вишняк
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Источник ФК Динамо Киев
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