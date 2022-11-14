Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки

13 и 14 ноября прошел 13-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресенье, 13 ноября, все фавориты УПЛ потеряли очки.

«Днепр-1» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1), «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю» (2:2), а «Динамо» разошлось миром с «Колосом» (0:0).

Лидером УПЛ остается «Днепр-1», который опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе.

На дне турнирной таблицы находится «Ингулец» (7 очков).

🏆 УПЛ. 13-й тур

13 ноября

🔹 13:00 Ворскла – Днепр-1 – 1:1

🔹 13:00 Александрия – Верес – 3:2

– Верес – 3:2 🔹 15:00 Динамо – Колос – 0:0

🔹 15:00 Металлист 1925 – Ингулец – 2:1

– Ингулец – 2:1 🔹 15:00 Шахтер – Заря – 2:2

14 ноября

🔹 13:00 Металлист – Кривбасс – 0:1

– 0:1 🔹 14:00 Черноморец – Львов – 2:0

– Львов – 2:0 🔹 15:00 Рух – Минай – 1:1

Турнирная таблица