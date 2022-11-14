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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:13
22507
4

Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

14 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:13
22507
4
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
УПЛ

13 и 14 ноября прошел 13-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресенье, 13 ноября, все фавориты УПЛ потеряли очки.

«Днепр-1» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1), «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю» (2:2), а «Динамо» разошлось миром с «Колосом» (0:0).

Лидером УПЛ остается «Днепр-1», который опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе.

На дне турнирной таблицы находится «Ингулец» (7 очков).

🏆 УПЛ. 13-й тур

13 ноября

  • 🔹 13:00 Ворскла – Днепр-1 – 1:1
  • 🔹 13:00 Александрия – Верес – 3:2
  • 🔹 15:00 Динамо – Колос – 0:0
  • 🔹 15:00 Металлист 1925 – Ингулец – 2:1
  • 🔹 15:00 Шахтер – Заря – 2:2

14 ноября

  • 🔹 13:00 Металлист – Кривбасс – 0:1
  • 🔹 14:00 Черноморец – Львов – 2:0
  • 🔹 15:00 Рух – Минай – 1:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Три дерби вничью.   И всё... А то одни сыгpали вничью,  другие разошлись миром,  и только несчастный Шахтёр не смог обыграть Зарю, которая сама упустила победу.)))
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+1
Alexander Belogubko
почему Сетанта лезит на канал МОЙ ФУТБОЛ и блокировает игры УПЛ 
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+1
nick07
доречі, а в чому проблема VAR ставити хоча б на центральні матчі
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0
nick07
враховуючи календар, то ДК може ще і в трійці лідерів на зиму піти, або Дніпро-1 може собі створити значний заділ на весняну частину чемпіонської гонки.
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0
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