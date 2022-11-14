Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе
13 и 14 ноября прошел 13-й тур Украинской Премьер-лиги.
В воскресенье, 13 ноября, все фавориты УПЛ потеряли очки.
«Днепр-1» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1), «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю» (2:2), а «Динамо» разошлось миром с «Колосом» (0:0).
Лидером УПЛ остается «Днепр-1», который опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе.
На дне турнирной таблицы находится «Ингулец» (7 очков).
🏆 УПЛ. 13-й тур
13 ноября
- 🔹 13:00 Ворскла – Днепр-1 – 1:1
- 🔹 13:00 Александрия – Верес – 3:2
- 🔹 15:00 Динамо – Колос – 0:0
- 🔹 15:00 Металлист 1925 – Ингулец – 2:1
- 🔹 15:00 Шахтер – Заря – 2:2
14 ноября
- 🔹 13:00 Металлист – Кривбасс – 0:1
- 🔹 14:00 Черноморец – Львов – 2:0
- 🔹 15:00 Рух – Минай – 1:1
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»
Президент клуба после проигранного матча принял кадровое решение