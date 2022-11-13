Патрик ван ЛЕУВЕН: «Во втором тайме стояла задача забивать еще»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен пообщался с журналистами после поединка с донецким «Шахтером» (2:2).

– Конечно, мы знали, что «Шахтер» квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось выйти вперед, но затем сели в оборону.

В общем я доволен результатом, работой ребят на поле, всех – и кто вышел из старта, и кто вышел на замену.

– Есть ли травмированные в команде?

– Нет.

– После перерыва какая стояла задача у команды?

– Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций, чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет тоже неплохой.

– Что для Вас было самым важным во время подготовки к матчу?

– Мы уделяли больше внимания нашему стилю игры. Всегда ищем варианты как в обороне, так и в атаке и, прежде всего, смотрим на себя. Но понимали, с кем играем и как будет играть соперник.