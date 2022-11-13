Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Во втором тайме стояла задача забивать еще»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:59
414
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Во втором тайме стояла задача забивать еще»

Главный тренер «Зари» – о ничьей с «Шахтером»

13 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:59
414
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Во втором тайме стояла задача забивать еще»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен пообщался с журналистами после поединка с донецким «Шахтером» (2:2).

– Конечно, мы знали, что «Шахтер» квалифицированный, тяжелый соперник. В первом тайме мы воспользовались своей возможностью и Игорь Кирюханцев сравнял счет перед перерывом. Удалось выйти вперед, но затем сели в оборону.

В общем я доволен результатом, работой ребят на поле, всех – и кто вышел из старта, и кто вышел на замену.

– Есть ли травмированные в команде?
– Нет.

– После перерыва какая стояла задача у команды?
– Мы чувствовали, что у нас есть больше амбиций, чем показали в первом тайме. Стояла задача играть в свой футбол и забивать еще. У нас получилось быстро создать и реализовать момент, но потом немного подсели и пропустили. Это не портит настроение, у нас был хороший матч и счет тоже неплохой.

– Что для Вас было самым важным во время подготовки к матчу?
– Мы уделяли больше внимания нашему стилю игры. Всегда ищем варианты как в обороне, так и в атаке и, прежде всего, смотрим на себя. Но понимали, с кем играем и как будет играть соперник.

По теме:
Ярослав ВИШНЯК: «Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
Юрий ВИРТ: «Шарай упал в обморок, но все завершилось хорошо»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Заря
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 35
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
Футбол | 13 ноября 2022, 16:14 5
На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой

Команда Скрипника могла даже вырвать победу в конце матча

Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Футбол | 12.11.2022, 19:51
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 13.11.2022, 01:59
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.11.2022, 17:21
Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 6
Баскетбол
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
11.11.2022, 18:13 3
Футбол
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
12.11.2022, 20:10
Футбол
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 1
Футбол
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности