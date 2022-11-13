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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:33
782
0

Виктор СКРИПНИК: «Можно только годиться ребятами»

Наставник «Ворсклы» – о ничьей с «Днепром-1»

13 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:33
782
0
Виктор СКРИПНИК: «Можно только годиться ребятами»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью своей команды в матче против «Днепра-1» со счетом 1:1:

– Наверное, 1:1 против лидера чемпионата, и с учетом того второго тайма, который мы показали, можно только гордиться ребятами. Мы хотели забить второй гол после того, как сравняли счет, не играли на сохранение ничьей, хотели идти вперед. Это мы и делали. Потому только гордость за команду.

– Ранняя замена Скляра как-то повлияла? И что именно с игроком случилось?
– Это, конечно, сказывается. Травма у него неприятная, икроножная мышца. Будем смотреть, когда он сможет восстановиться.

– С точки зрения психологии сколь важен этот результат?
– После нашей игры с «Кривбассом» хотелось видеть реакцию от команды. Ее мы и показали, с чем могу поздравить своих футболистов. Второй тайм был таким, что хотели и могли выиграть обе команды. Моменты были и у нас, и у соперника. На мой взгляд, 1:1 для нас – хороший результат.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Днепр-1 Ворскла - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник UA-Football
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