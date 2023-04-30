Украина. Премьер лига30 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:29
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БОНДАРЬ: «Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы»
Защитник «Шахтера» – о непростом матче с «Колосом»
30 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:29
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Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь высказал мнение о конкуренции в нынешнем чемпионате Украины.
«Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это накладывает свой отпечаток. Каждая команда дает достойный отпор.
В матче с «Колосом» (3:1) только при счете 1:3 нам стало чуть полегче. В целом мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше», — сказал Бондарь.
Отметим, что «Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Днепр-1» на четыре очка, сыграв при этом на матч больше.
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