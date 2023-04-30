БОНДАРЬ: «Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь высказал мнение о конкуренции в нынешнем чемпионате Украины.

«Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это накладывает свой отпечаток. Каждая команда дает достойный отпор.

В матче с «Колосом» (3:1) только при счете 1:3 нам стало чуть полегче. В целом мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше», — сказал Бондарь.

Отметим, что «Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Днепр-1» на четыре очка, сыграв при этом на матч больше.