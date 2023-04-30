Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОНДАРЬ: «Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:29
265
1

БОНДАРЬ: «Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы»

Защитник «Шахтера» – о непростом матче с «Колосом»

30 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:29
265
1
БОНДАРЬ: «Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь высказал мнение о конкуренции в нынешнем чемпионате Украины.

«Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это накладывает свой отпечаток. Каждая команда дает достойный отпор.

В матче с «Колосом» (3:1) только при счете 1:3 нам стало чуть полегче. В целом мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше», — сказал Бондарь.

Отметим, что «Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая «Днепр-1» на четыре очка, сыграв при этом на матч больше.

По теме:
Кремень-2 – Нива Б, Васт – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург – Нива Т, Буковина – Скорук, Мариуполь – Горняк. Смотреть онлайн
ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
Хоккей | 29 апреля 2023, 16:07 2
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме

Проиграли, но сохранили место в дивизионе

ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
Хоккей | 29 апреля 2023, 21:59 20
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе

Снова неудача в матче с Японией

Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Футбол | 29.04.2023, 16:16
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Футбол | 30.04.2023, 10:05
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Бокс | 30.04.2023, 12:12
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Komnin
Тим, що усі однаково бездарні. Чемпіонат Албанії.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
29.04.2023, 10:07
Хоккей
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
29.04.2023, 11:15 22
Футбол
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
28.04.2023, 10:35 13
Бокс
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
28.04.2023, 16:58 76
Футбол
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
30.04.2023, 07:45 3
Снукер
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40 1
Футбол
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
30.04.2023, 00:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности