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  4. ВИДЕО. Бондарь – в дураках. Булеца вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:23 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:25
753
0

ВИДЕО. Бондарь – в дураках. Булеца вывел Зарю вперед в матче с Шахтером

Луганчане забили на старте второй половины встречи

13 ноября 2022, 16:23 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:25
753
0
ВИДЕО. Бондарь – в дураках. Булеца вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
ФК Заря Луганск. Сергей Булеца

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

Полузащитник луганчан Сергей Булеца вывел свою команду вперед в начале второго тайма. В этом моменте хорошо сыграл Игорь Кирюханцев, который обыграл Валерия Бондаря в штрафной площади «горняков».

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 1:2
Голы: Бондаренко (13) – Кирюханцев (45+1), Булеца (46).

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Источник Sport.ua
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