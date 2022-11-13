ВИДЕО. Бондарь – в дураках. Булеца вывел Зарю вперед в матче с Шахтером

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

Полузащитник луганчан Сергей Булеца вывел свою команду вперед в начале второго тайма. В этом моменте хорошо сыграл Игорь Кирюханцев, который обыграл Валерия Бондаря в штрафной площади «горняков».

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 1:2

Голы: Бондаренко (13) – Кирюханцев (45+1), Булеца (46).