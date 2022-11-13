ВИДЕО. Кирюханцев сравнял счет в матче с Шахтером

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

В компенсированное время у первому тайму «Заре» удалось сравнять счет усилиями Игоря Кирюханцева, который оказался неприкрыт на дальней штанги после навеса с правого фланга.

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 1:1

Голы: Бондаренко (13) – Кирюханцев (45+1)