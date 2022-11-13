Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кирюханцев сравнял счет в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:06 |
514
0

ВИДЕО. Кирюханцев сравнял счет в матче с Шахтером

«Заря» сумела отыграться в первом тайме

13 ноября 2022, 16:06 |
514
0
ВИДЕО. Кирюханцев сравнял счет в матче с Шахтером
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

В компенсированное время у первому тайму «Заре» удалось сравнять счет усилиями Игоря Кирюханцева, который оказался неприкрыт на дальней штанги после навеса с правого фланга.

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 1:1
Голы: Бондаренко (13) – Кирюханцев (45+1)

По теме:
Александрия – Верес – 3:2. Жара в концовке. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Днепр-1 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор матча
Мастера интриги. Александрия дожала Верес в компенсированное время
Игорь Кирюханцев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Заря
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
Футбол | 13 ноября 2022, 16:14 1
На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой
На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой

В конце игры полтавская команда могла даже вырвать победу

Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Футбол | 13 ноября 2022, 12:43 72
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник

Сделка станет второй наиболее крупной в истории лондонского клуба

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Футбол | 12.11.2022, 20:10
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Футбол | 13.11.2022, 14:41
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Футбол | 12.11.2022, 16:33
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
12.11.2022, 18:12 11
Война
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
12.11.2022, 16:38 15
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
12.11.2022, 17:11 7
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
12.11.2022, 18:02 4
Футбол
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 6
Баскетбол
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
11.11.2022, 18:13 2
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
13.11.2022, 01:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности