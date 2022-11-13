Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 16:06 |
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ВИДЕО. Кирюханцев сравнял счет в матче с Шахтером
«Заря» сумела отыграться в первом тайме
13 ноября 2022, 16:06 |
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В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».
В компенсированное время у первому тайму «Заре» удалось сравнять счет усилиями Игоря Кирюханцева, который оказался неприкрыт на дальней штанги после навеса с правого фланга.
Украинская Премьер-лига. 13 тур
«Шахтер» – «Заря» – 1:1
Голы: Бондаренко (13) – Кирюханцев (45+1)
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