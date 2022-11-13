Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 15:32 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:52
1406
0
ВИДЕО. 13.13.13. Бондаренко разобрался в штрафной Зари и открыл счет
«Шахтер» повел во встрече с луганчанами
13 ноября 2022, 15:32 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:52
1406
0
В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».
На 13-й минуте полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.
22-летний хавбек оказался самым проворным в штрафной площади луганчан во время подачи углового и отправил мяч в ворота Дмитрия Мацапуры.
Артем Бондаренко в текущем сезоне провел 10 матчей и забил уже второй гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 ноября 2022, 15:55 0
Парижани не оставили шансов гостям
Другие виды | 13 ноября 2022, 01:59 0
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября
Футбол | 12.11.2022, 16:38
Война | 12.11.2022, 18:12
Футбол | 13.11.2022, 14:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.11.2022, 07:15 6
13.11.2022, 12:43 52
12.11.2022, 18:02 4
12.11.2022, 14:54 5
11.11.2022, 20:08 1
13.11.2022, 08:00
13.11.2022, 06:00
12.11.2022, 19:51