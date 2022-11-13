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  4. ВИДЕО. 13.13.13. Бондаренко разобрался в штрафной Зари и открыл счет
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 15:32 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:52
1406
0

ВИДЕО. 13.13.13. Бондаренко разобрался в штрафной Зари и открыл счет

«Шахтер» повел во встрече с луганчанами

13 ноября 2022, 15:32 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:52
1406
0
ВИДЕО. 13.13.13. Бондаренко разобрался в штрафной Зари и открыл счет
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

На 13-й минуте полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

22-летний хавбек оказался самым проворным в штрафной площади луганчан во время подачи углового и отправил мяч в ворота Дмитрия Мацапуры.

Артем Бондаренко в текущем сезоне провел 10 матчей и забил уже второй гол.

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Источник Sport.ua
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