ВИДЕО. 13.13.13. Бондаренко разобрался в штрафной Зари и открыл счет

В воскресенье, 13 ноября, проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шахтер» и «Заря».

На 13-й минуте полузащитник «горняков» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

22-летний хавбек оказался самым проворным в штрафной площади луганчан во время подачи углового и отправил мяч в ворота Дмитрия Мацапуры.

Артем Бондаренко в текущем сезоне провел 10 матчей и забил уже второй гол.