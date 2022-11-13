13.11.2022, FT 2 : 1
Украина. Вторая лига13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:27
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Металлург-2 Запорожье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:27
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13 ноября проходит матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Из-за воздушной тревоги начало игры было перенесено с 13:00 на 14:00.
Смотрите видеотрансляцию поединка:
Металлург-2 Запорожье – Нива Бузовая
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