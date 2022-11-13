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Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
13.11.2022, FT 2 : 1
Нива Бузовая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:27
93
0

Металлург-2 Запорожье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:27
93
0
Металлург-2 Запорожье – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

​13 ноября проходит матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Из-за воздушной тревоги начало игры было перенесено с 13:00 на 14:00.

Смотрите видеотрансляцию поединка:

Металлург-2 Запорожье – Нива Бузовая

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Источник Sport.ua
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