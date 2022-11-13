Обиделся? Бензема заявил, что Роналду не поздравил его с получением ЗМ
Не очень красивый поступок от Криштиану
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что звездный португальский футболист Криштиану Роналду не поздравил его с получением Золотого мяча:
– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?
– Нет, я его еще не получил.
– Не очень красиво!
– Спокойно, – сказал Карим с улыбкой.
Бензема и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.
В октябре Карим Бензема получил свой первый Золотой мяч. К слову, на счету Криштиану Роналду их пять.
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