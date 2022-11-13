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13 ноября 2022, 16:30 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:31
423
0

Обиделся? Бензема заявил, что Роналду не поздравил его с получением ЗМ

Не очень красивый поступок от Криштиану

13 ноября 2022, 16:30 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:31
423
0
Обиделся? Бензема заявил, что Роналду не поздравил его с получением ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что звездный португальский футболист Криштиану Роналду не поздравил его с получением Золотого мяча:

– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?

– Нет, я его еще не получил.

– Не очень красиво!

– Спокойно, – сказал Карим с улыбкой.

Бензема и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

В октябре Карим Бензема получил свой первый Золотой мяч. К слову, на счету Криштиану Роналду их пять.

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Золотой мяч Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид
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Источник Téléfoot
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