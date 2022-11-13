Обиделся? Бензема заявил, что Роналду не поздравил его с получением ЗМ

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что звездный португальский футболист Криштиану Роналду не поздравил его с получением Золотого мяча:



– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?

– Нет, я его еще не получил.

– Не очень красиво!

– Спокойно, – сказал Карим с улыбкой.

Бензема и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

В октябре Карим Бензема получил свой первый Золотой мяч. К слову, на счету Криштиану Роналду их пять.