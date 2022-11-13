Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
13 ноября стартует Итоговый турнир ATP.
В первом матче Зеленой группы сразятся Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим. Начало встречи в 15:15.
Ранее теннисисты встречались трижды, норвежец ведет 2:1.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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