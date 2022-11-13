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ATP
13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:23
92
0

Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

13 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:23
92
0
Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

13 ноября стартует Итоговый турнир ATP.

В первом матче Зеленой группы сразятся Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим. Начало встречи в 15:15.

Ранее теннисисты встречались трижды, норвежец ведет 2:1.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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