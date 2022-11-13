ITF13 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:15
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Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Результаты жеребьевки крайне неприятные
13 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:15
528
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Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
В следующем году женская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Чехии.
В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 14-15 апреля.
Ранее сборная Украины обыграла Японию в раунде Плей-офф, а Чехия не смогла пробиться в главный финал года.
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Комментарии 1
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дуже сильний суперник, не пощастило це мягко сказано, але треба битися
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