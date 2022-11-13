Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
ITF
13 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:15
528
1

Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Результаты жеребьевки крайне неприятные

13 ноября 2022, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:15
528
1
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Федерация тенниса Украины

Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В следующем году женская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Чехии.

В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 14-15 апреля.

Ранее сборная Украины обыграла Японию в раунде Плей-офф, а Чехия не смогла пробиться в главный финал года.

По теме:
Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей
Киченок / Завацкая – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг жеребьевка женская сборная Чехии по теннису
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство
Другие виды | 13 ноября 2022, 12:54 5
Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство
Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство

Смена родины – в этом вся суть представительниц страны-оккупанта

Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Футбол | 12 ноября 2022, 16:38 15
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения

Румынский специалист все-таки нацелен довести сезон до конца

Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Футбол | 12.11.2022, 16:33
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Футбол | 13.11.2022, 12:43
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Будущее уже здесь. Определился победитель молодежного Итогового турнира АТР
Теннис | 12.11.2022, 23:55
Будущее уже здесь. Определился победитель молодежного Итогового турнира АТР
Будущее уже здесь. Определился победитель молодежного Итогового турнира АТР
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
дуже сильний суперник, не пощастило це мягко сказано, але треба битися
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
11.11.2022, 13:45 1
Футбол
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
13.11.2022, 01:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности