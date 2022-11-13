Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В следующем году женская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Чехии.

В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 14-15 апреля.

Ранее сборная Украины обыграла Японию в раунде Плей-офф, а Чехия не смогла пробиться в главный финал года.