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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:22
168
0

Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд

Соперники выяснят отношения в 13-м туре УПЛ

13 ноября 2022, 14:17 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:22
168
0
Металлист 1925 – Ингулец. Стартовые составы команд
ФК Металлист 1925

Игра 13-го тура чемпионата Украины между харьковским «Металлистом 1925» и «Ингульцом» из Петрово состоится в Киеве, на поле НСК «Олимпийский». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Зубков.

Запасные: Д.Сидоренко, Иванников, Ткачук, И.Коваленко, Ю.Потимков, Вачиберадзе, Бычек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Чирук.

«Ингулец»: Паламарчук – Запорожец, Клименко, Марусич, Козак, Павлов, Смоляков, Нагиев, Сакив, Ковалев, Кухарук.

Запасные: Кучер, А.Близниченко, В.Близниченко, Д.Кравчук, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкин, Вл-в Сидоренко, Поспелов, Резепов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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