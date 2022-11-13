Наставник сборной Казахстана признался в желании сыграть со сборной рф
Про национальность тренера можно не спрашивать
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном проведении товарищеского матча его подопечных со сборной рф.
«Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодежные и юношеские сборные играли. В этом плане есть контакт, почему бы в будущем ни сыграть, это возможно.
В следующем году у нас есть десять игр. В марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнера. Если договорятся наши федерации, то почему бы и нет. С радостью сыграем», – заявил Адиев.
Как известно, сборной рф запрещено проводить официальные матчи во всех турнирах по причине оккупационного вторжения армии рф в Украину.
Магомед Адиев является уроженцем Чечни и имеет российское гражданство. Он возглавляет сборную Казахстана с апреля этого года.
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