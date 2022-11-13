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13 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:24
858
2

Наставник сборной Казахстана признался в желании сыграть со сборной рф

Про национальность тренера можно не спрашивать

13 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:24
858
2
Наставник сборной Казахстана признался в желании сыграть со сборной рф
УЕФА. Магомед Адиев

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном проведении товарищеского матча его подопечных со сборной рф.

«Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодежные и юношеские сборные играли. В этом плане есть контакт, почему бы в будущем ни сыграть, это возможно.

В следующем году у нас есть десять игр. В марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнера. Если договорятся наши федерации, то почему бы и нет. С радостью сыграем», – заявил Адиев.

Как известно, сборной рф запрещено проводить официальные матчи во всех турнирах по причине оккупационного вторжения армии рф в Украину.

Магомед Адиев является уроженцем Чечни и имеет российское гражданство. Он возглавляет сборную Казахстана с апреля этого года.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Иван Иванов
сразу видно - підор
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+2
AndiM
Пишіть - УРОДженець диркостану або дондонської республіки, але не Чечні.
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0
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