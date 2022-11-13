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Испания
13 ноября 2022, 12:29 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:32
537
0

В Реале рассматривают вероятность возвращения в команду Моуриньо

Мадридцы думают о будущем наставнике

13 ноября 2022, 12:29 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:32
537
0
В Реале рассматривают вероятность возвращения в команду Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес проявляет интерес к португальцу Жозе Моуриньо, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год. Такая позиция главы «галактикос» вызвана тем, что у португальского тренера летом 2024 года должен завершиться контракт с римской «Ромой».

В настоящий момент у португальца нет переговоров с «Ромой» о новом договоре. Инициативу в этом вопросе не проявляют ни тренер, ни руководство клуба.

Сообщается, что итальянец Карло Анчелотти, тренирующий «Реал» сейчас, в конце нынешнего сезона может принять решение о завершении тренерской карьеры. Если это случится, то Перес будущим летом свяжется с Моуриньо.

Сейчас «Рома» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 26 очков после 14 туров. Мадридский «Реал» идет вторым в Ла Лиге с отставанием в 2 очка от «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо стал рекордсменом по количеству побед в еврокубках.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рома Рим Флорентино Перес
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Источник asromalive.it
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