В четверг, 27 октября «Рома» в пятом туре Лиги Европы на выезде обыграла «ХИК» 2:1. Для главного тренера «Волков» Жозе Моуриньо эта победа стала 107-й в карьере в еврокубках.

Он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Сэра Алекса Фергюсона. Напомним, Моуриньо – единственный тренер в мире, который выигрывал все три существующих ныне еврокубка: Лигу чемпионов (2004, 2010), Кубок УЕФА/Лигу Европы (2003, 2017) и Лигу конференций (2022).

ХИК – «Рома» - 1:2

Голы: Хетемай 54 – Абрахам 41, Хосконен 62 (автогол)