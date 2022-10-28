Моуриньо стал рекордсменом по количеству побед в еврокубках
«Рома» обыграла ХИК в Лиге Европы
В четверг, 27 октября «Рома» в пятом туре Лиги Европы на выезде обыграла «ХИК» 2:1. Для главного тренера «Волков» Жозе Моуриньо эта победа стала 107-й в карьере в еврокубках.
Он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Сэра Алекса Фергюсона. Напомним, Моуриньо – единственный тренер в мире, который выигрывал все три существующих ныне еврокубка: Лигу чемпионов (2004, 2010), Кубок УЕФА/Лигу Европы (2003, 2017) и Лигу конференций (2022).
ХИК – «Рома» - 1:2
Голы: Хетемай 54 – Абрахам 41, Хосконен 62 (автогол)
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