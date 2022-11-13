Александрия – Верес. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ
В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Евгений Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Геннадий Пасич, Михаил Шестаков.
«Александрия»: Горох – Бабогло, Дришлюк, Ковалец, Авагимян, Мирошниченко, Кожушко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко, Кобзар.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Верес».
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