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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 12:30 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:42
411
3

Александрия – Верес. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 12:30 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:42
411
3
Александрия – Верес. Стартовые составы команд
УПЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Евгений Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Геннадий Пасич, Михаил Шестаков.

«Александрия»: Горох – Бабогло, Дришлюк, Ковалец, Авагимян, Мирошниченко, Кожушко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко, Кобзар.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Верес».

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Источник Sport.ua
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Veter
И тут кина не будет
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Vadum Hrynchuk
Клйоц? Словенський легіонер чи що?)
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0
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