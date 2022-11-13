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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 12:08 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:09
151
3

Ворскла – Днепр-1. Известны составы команд

Полтавский и днепровский клубы встретятся в 13-м туре УПЛ

13 ноября 2022, 12:08 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:09
151
3
Ворскла – Днепр-1. Известны составы команд
СК Днепр-1

Встреча полтавской «Ворсклы» и «Днепра-1» состоится рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет проведен в Минае, на поле стадиона «Минай». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Яворский, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко.

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Фелипе, Габриэль, Мельничук, Тотре, Толи, Козыренко, А.Кравчук, Кулаковский.

«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Громов, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Танчик, Довбик.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Логинов, Назаренко, Бузанелло, Гомес, Кононов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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Dreifus
Гуцула нет даже в запасе?
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