Ворскла – Днепр-1. Известны составы команд
Полтавский и днепровский клубы встретятся в 13-м туре УПЛ
Встреча полтавской «Ворсклы» и «Днепра-1» состоится рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет проведен в Минае, на поле стадиона «Минай». Начало – в 13:00 по киевскому времени.
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Яворский, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко.
Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Фелипе, Габриэль, Мельничук, Тотре, Толи, Козыренко, А.Кравчук, Кулаковский.
«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Громов, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Танчик, Довбик.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Логинов, Назаренко, Бузанелло, Гомес, Кононов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».
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