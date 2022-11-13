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Англия
13 ноября 2022, 11:37 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:39
349
0

Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном

Почти идеальный поединок провел Мартин Эдегор

13 ноября 2022, 11:37 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:39
349
0
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0.

В составе «канониров» 91 минуту отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 7,1.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. У автора дубля достаточно высокий балл – 8,4.

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Источник Sport.ua
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