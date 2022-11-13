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  4. Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Англия
13 ноября 2022, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2022, 10:33
821
0

Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»

Аргентинец – о вкладе испанского тренера в мировой футбол

13 ноября 2022, 10:25 | Обновлено 13 ноября 2022, 10:33
821
0
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о тренерском подходе Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити». Как известно, Гвардиола с 2008 по 2012 год работал с «Барселоной», когда ее цвета защищал Месси.

«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что то, что мы делали, казалось настолько простым, что все хотели его скопировать. После этого я видел много идей Гвардиолы. Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и передаёт другим свои идеи», – рассказал Месси.

Ранее Лионель Месси высказался о шансах сборной Аргентины на ЧМ-2022.

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Источник El Mundo Deportivo
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