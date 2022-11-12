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  4. МЕССИ: «Будем надеяться, что Аргентина будет бороться за победу на ЧМ»
Чемпионат мира
12 ноября 2022, 13:11 |
42
0

МЕССИ: «Будем надеяться, что Аргентина будет бороться за победу на ЧМ»

Лидер сборной Аргентины – о чемпионате мира в Катаре

12 ноября 2022, 13:11 |
42
0
МЕССИ: «Будем надеяться, что Аргентина будет бороться за победу на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси обратился к своим соотечественникам перед стартом чемпионата мира-2022:

«Как и всегда, перед каким-то важным соревнованием мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы.

И что ж, будем надеяться, что мы, как всегда, приложим максимум усилий и будем бороться за победу, мы будем бороться с кем угодно, потому что эта команда всегда играет на равных.

Я не сомневаюсь, что мы ничего не отдадим просто так, что все может сложиться наилучшим образом, и я надеюсь, что Бог поможет нам».

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Источник Ole
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