Украина. Премьер лига12 ноября 2022, 23:34 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
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Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги
12 ноября 2022, 23:34 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
89
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13 ноября в 15:00 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Динамо» Киев и «Колос» Ковалевка.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.
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