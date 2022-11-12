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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 23:34 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
89
0

Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 15:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 23:34 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
89
0
Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

13 ноября в 15:00 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Динамо» Киев и «Колос» Ковалевка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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