13 ноября в 15:00 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Динамо» Киев и «Колос» Ковалевка.

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Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.