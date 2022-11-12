В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» Киев сыграет против «Колоса» Ковалевка.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Динамо» Киев – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Колос».