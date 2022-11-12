Украина. Премьер лига12 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
114
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Колос
В Киеве состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги
12 ноября 2022, 23:28 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:52
114
0
В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» Киев сыграет против «Колоса» Ковалевка.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Динамо» Киев – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале 2+2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Колос».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 ноября 2022, 17:26 3
Боксер считает, что бой рано или поздно состоится
Футбол | 12 ноября 2022, 19:51 0
Новый договор пока не обсуждали
Футбол | 12.11.2022, 16:33
Футбол | 12.11.2022, 20:10
Футбол | 12.11.2022, 22:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2022, 14:03
12.11.2022, 17:11 4
11.11.2022, 18:13 2
11.11.2022, 15:30 14
11.11.2022, 12:23 13
11.11.2022, 13:22
11.11.2022, 14:37 7
11.11.2022, 21:44 1