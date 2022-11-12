Экс-игрок Ман Сити признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе

Экс-игрок английского клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани признан лучшим тренером октября в Чемпионшипе.

Компания является главным тренером «Бернли». В октябре под его руководством команада одержала пять побед и трижды сыграли вничью в матчах второго по силе дивизиона Англии.

Кроме Компани, на звание лучшего тренера октября претендовали Йон-Даль Томассон («Блэкберн»), Расселл Мартин («Свонси») и Майкл Бил («Куинз Парк Рейнджерс»).

Отметим, что лучшим игроком месяца был признан Джерри Йетс из «Блэкпула».

Венсан Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2009 по 2019 год. За это время он провел 265 матчей за клуб и забил 18 голов.

Этим летом Компани возглавил «Бернли».