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Англия
12 ноября 2022, 20:30 |
612
0

Экс-игрок Ман Сити признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе

Венсан Компани удостоился этой награды

12 ноября 2022, 20:30 |
612
0
Экс-игрок Ман Сити признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе
Instagram. Венсан Компани

Экс-игрок английского клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани признан лучшим тренером октября в Чемпионшипе.

Компания является главным тренером «Бернли». В октябре под его руководством команада одержала пять побед и трижды сыграли вничью в матчах второго по силе дивизиона Англии.

Кроме Компани, на звание лучшего тренера октября претендовали Йон-Даль Томассон («Блэкберн»), Расселл Мартин («Свонси») и Майкл Бил («Куинз Парк Рейнджерс»).

Отметим, что лучшим игроком месяца был признан Джерри Йетс из «Блэкпула».

Венсан Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2009 по 2019 год. За это время он провел 265 матчей за клуб и забил 18 голов.

Этим летом Компани возглавил «Бернли».

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Источник ФК Бернли
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