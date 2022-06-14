ОФИЦИАЛЬНО. Венсан Компани – главный тренер Бернли
Легендарный бельгиец возвращается в английский футбол
«Бернли» официально объявил о назначении на пост главного тренера Венсана Компани. Условия контракта не сообщаются.
«Бернли» станет вторым клубом в тренерской карьере Компани. С 2019 года он возглавлял «Андерлехт», с которым в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Бельгии.
На посту главного тренера «Бернли» 36-летний бельгиец заменит Майка Джексона, с которым команда доигрывала прошлый сезон после увольнения Шона Дайча. В прошлом сезоне «Бернли» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.
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