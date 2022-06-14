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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Венсан Компани – главный тренер Бернли
Англия
14 июня 2022, 14:35 |
584
0

ОФИЦИАЛЬНО. Венсан Компани – главный тренер Бернли

Легендарный бельгиец возвращается в английский футбол

14 июня 2022, 14:35 |
584
0
ОФИЦИАЛЬНО. Венсан Компани – главный тренер Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

«Бернли» официально объявил о назначении на пост главного тренера Венсана Компани. Условия контракта не сообщаются.

«Бернли» станет вторым клубом в тренерской карьере Компани. С 2019 года он возглавлял «Андерлехт», с которым в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Бельгии.

На посту главного тренера «Бернли» 36-летний бельгиец заменит Майка Джексона, с которым команда доигрывала прошлый сезон после увольнения Шона Дайча. В прошлом сезоне «Бернли» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.

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Бернли Венсан Компани Чемпионшип
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Источник ФК Бернли
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