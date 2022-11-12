Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник Арсенала: «Зинченко полностью оправдывает свой трансфер»
Англия
12 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:52
1322
1

Экс-полузащитник Арсенала: «Зинченко полностью оправдывает свой трансфер»

Микаэль Сильвестр – про украинского защитника

12 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:52
1322
1
Экс-полузащитник Арсенала: «Зинченко полностью оправдывает свой трансфер»
Instagram. Александр Зинченко

Экс-полузащитник «Арсенала» Микаэль Сильвестр поделился мыслями об игре украинского защитника Александра Зинченка в лондонском клубе:

«Он мне нравится, хорошо смотрится на мяче. Он умный, хорошо читает игру – знает, когда нужно ускориться, притормозить или изменить позицию.

«Арсенал» совершил очень хороший трансфер. Зинченко полностью его оправдывает».

Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в 8 матчах во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» вылетели с Кубка английской лиги.

По теме:
Арсенал согласовал переход звезды Лестера свободным агентом
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Гвардиола в восторге от Арсенала Артеты
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фан-сайт ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский подешевел, Украина обыграла Японию, ставим на Арсенал
Футбол | 12 ноября 2022, 15:58 0
ВИДЕО. Малиновский подешевел, Украина обыграла Японию, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Малиновский подешевел, Украина обыграла Японию, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Баскетбол | 12 ноября 2022, 00:23 4
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу

Подопечным Айнарса Багатскиса надо выиграть все три оставшихся матча

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 12.11.2022, 13:00
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Я уже слился с биатлоном, знаю все его проблемы»
Биатлон | 12.11.2022, 10:18
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Я уже слился с биатлоном, знаю все его проблемы»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Я уже слился с биатлоном, знаю все его проблемы»
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Теннис | 12.11.2022, 07:15
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Но пусть не зазнается, нам нравится его прогресс, пусть дальше развивается
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
11.11.2022, 10:58
Война
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:37 7
Футбол
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
10.11.2022, 17:12 3
Футбол
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
ВИДЕО. ВСУ полностью освободили Николаевскую область
ВИДЕО. ВСУ полностью освободили Николаевскую область
10.11.2022, 17:41 5
Война
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 1
Футбол
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности