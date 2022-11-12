Экс-полузащитник Арсенала: «Зинченко полностью оправдывает свой трансфер»
Микаэль Сильвестр – про украинского защитника
Экс-полузащитник «Арсенала» Микаэль Сильвестр поделился мыслями об игре украинского защитника Александра Зинченка в лондонском клубе:
«Он мне нравится, хорошо смотрится на мяче. Он умный, хорошо читает игру – знает, когда нужно ускориться, притормозить или изменить позицию.
«Арсенал» совершил очень хороший трансфер. Зинченко полностью его оправдывает».
Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в 8 матчах во всех турнирах, отличившись одним ассистом.
Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» вылетели с Кубка английской лиги.
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