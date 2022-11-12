Экс-полузащитник Арсенала: «Зинченко полностью оправдывает свой трансфер»

Экс-полузащитник «Арсенала» Микаэль Сильвестр поделился мыслями об игре украинского защитника Александра Зинченка в лондонском клубе:

«Он мне нравится, хорошо смотрится на мяче. Он умный, хорошо читает игру – знает, когда нужно ускориться, притормозить или изменить позицию.

«Арсенал» совершил очень хороший трансфер. Зинченко полностью его оправдывает».

Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в 8 матчах во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Ранее Зинченко вместе с «Арсеналом» вылетели с Кубка английской лиги.