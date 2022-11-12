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  4. Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 16:38 |
3689
1

Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения

Румынский специалист все-таки нацелен довести сезон до конца

12 ноября 2022, 16:38 |
3689
1
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

77-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, несмотря на действующий с киевлянами контракт до лета 2024 года, всерьез задумывается о том, чтобы завершить карьеру и выйти на пенсию.

Об этом румынской прессе рассказал хороший друг Луческу и экс-президент бухарестского «Динамо» Константин Ангелаке.

«С личной точки зрения у Мирчи Луческу все хорошо. С точки зрения прогресса киевское «Динамо» идет как может, в том смысле, что команда играет там, где может, преемственности быть не может, легионеры ушли, а у них остались только молодые украинские футболисты».

«Он сказал мне, что, возможно, этот год будет для него последним, что с него достаточно и что ему нужно позаботиться о себе и отдохнуть, чтобы обрести покой».

«Наверное, если так и будет продолжаться [сохранится неопределенная ситуация, вызванная войной в Украине], то зимой вряд ли, а летом он скажет Суркису [президенту «Динамо»]: «Сэр, все это хорошо, но давайте остановимся на этом, найдите украинца, найдите то, что вам нужно, и давайте двигаться дальше», - сказал Ангелаке.

Ранее в отечественных СМИ была информация о том, что Мирча Луческу может покинуть «Динамо» уже в декабре, договорившись с руководством «бело-синих» о досрочном расторжении контракта.

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Источник Gazeta Sporturilor
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Veter
Можно ещё пару сезонов поработать с Кривбассом, когда оттуда призовут Вернидуба в Динамо.
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