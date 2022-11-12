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  4. Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом
Англия
12 ноября 2022, 16:19 |
76
0

Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

12 ноября 2022, 16:19 |
76
0
Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 12 ноября «Эвертон» в 16-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Борнмутом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Предыдущий матч, 8 ноября в Кубке лиги против того же «Борнмута», Миколенко пропускал. «Эвертон» потерпел поражение со счетом 1:4.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Айвоби, Макнил, Грей, Мопэ

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Источник ФК Эвертон
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