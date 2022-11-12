Миколенко возвращается. Украинец – в основе Эвертона на матч с Борнмутом

Сегодня, 12 ноября «Эвертон» в 16-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Борнмутом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Предыдущий матч, 8 ноября в Кубке лиги против того же «Борнмута», Миколенко пропускал. «Эвертон» потерпел поражение со счетом 1:4.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Айвоби, Макнил, Грей, Мопэ