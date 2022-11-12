Испания12 ноября 2022, 15:57 |
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Защитник Атлетико Мадрид попал в больницу
У Серхио Регилона проблемы с пищеварением
12 ноября 2022, 15:57 |
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«Атлетико» Мадрид вчера вечером сообщил о том, что защитник команды Серхио Регилон попал в больницу.
У 25-летнего испанца сильных проблемы с пищеварением. Пока что не известно, насколько долго Регилон будет оставаться в больнице – это будет зависеть от развития симптомов.
Серхио Регилон перешел в «Атлетико» Мадрид из «Тоттенхэма» на правах аренды. В нынешнем сезоне принял участие всего в одном матче в составе «Матрасников».
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