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Испания
12 ноября 2022, 15:57 |
220
0

Защитник Атлетико Мадрид попал в больницу

У Серхио Регилона проблемы с пищеварением

12 ноября 2022, 15:57 |
220
0
Защитник Атлетико Мадрид попал в больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

«Атлетико» Мадрид вчера вечером сообщил о том, что защитник команды Серхио Регилон попал в больницу.

У 25-летнего испанца сильных проблемы с пищеварением. Пока что не известно, насколько долго Регилон будет оставаться в больнице – это будет зависеть от развития симптомов.

Серхио Регилон перешел в «Атлетико» Мадрид из «Тоттенхэма» на правах аренды. В нынешнем сезоне принял участие всего в одном матче в составе «Матрасников».

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Атлетико Мадрид Серхио Регилон
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Источник ФК Атлетико Мадрид
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