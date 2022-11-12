Защитник Атлетико Мадрид попал в больницу

«Атлетико» Мадрид вчера вечером сообщил о том, что защитник команды Серхио Регилон попал в больницу.

У 25-летнего испанца сильных проблемы с пищеварением. Пока что не известно, насколько долго Регилон будет оставаться в больнице – это будет зависеть от развития симптомов.

Серхио Регилон перешел в «Атлетико» Мадрид из «Тоттенхэма» на правах аренды. В нынешнем сезоне принял участие всего в одном матче в составе «Матрасников».