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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Сравнения с Марадоной? Ты можешь только гордиться»
Италия
12 ноября 2022, 12:27 |
259
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Сравнения с Марадоной? Ты можешь только гордиться»

Грузинский вингер – о сравнениях с легендой «Наполи»

12 ноября 2022, 12:27 |
259
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Сравнения с Марадоной? Ты можешь только гордиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия стал одним из главных открытий в нынешнем сезоне, и заслужил от фанатов «Наполи» прозвище «Кварадона». Однако сам 21-летний грузин считает сравнения с легендарным агрентинцем преувеличением:

«Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. В будущем будет очень трудно увидеть такого игрока, как он.

Но, конечно, я очень счастлив, когда меня сравнивают с ним: это много значит для меня и заставляет чувствовать еще большую ответственность. Когда тебя сравнивают с таким игроком, ты можешь только гордиться и быть счастливым».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 8 голов и 10 ассистов в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Хвича Кварацхелия Наполи Диего Марадона
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Источник Corriere dello Sport
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