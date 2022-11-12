Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Сравнения с Марадоной? Ты можешь только гордиться»

Хвича Кварацхелия стал одним из главных открытий в нынешнем сезоне, и заслужил от фанатов «Наполи» прозвище «Кварадона». Однако сам 21-летний грузин считает сравнения с легендарным агрентинцем преувеличением:

«Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. В будущем будет очень трудно увидеть такого игрока, как он.

Но, конечно, я очень счастлив, когда меня сравнивают с ним: это много значит для меня и заставляет чувствовать еще большую ответственность. Когда тебя сравнивают с таким игроком, ты можешь только гордиться и быть счастливым».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 8 голов и 10 ассистов в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.