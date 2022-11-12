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Чемпионат мира
12 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 12 ноября 2022, 10:44
315
0

Стала известна заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Все футболисты представляют команды исключительно из национального чемпионата

12 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 12 ноября 2022, 10:44
315
0
Стала известна заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии озвучила заявку на ЧМ-2022 в Катаре. В список вошли 26 футболистов, которые представляют команды исключительно из Саудовской Аравии.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2022 в группе C с командами Польши, Аргентины и Мексики.

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Источник Sport.ua
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