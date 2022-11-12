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Чемпионат Италии
Эмполи
11.11.2022, FT 2 : 0
Кремонезе
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Испания
12 ноября 2022, 05:10 |
19
0

Эмполи – Кремонезе – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

12 ноября 2022, 05:10 |
19
0
Эмполи – Кремонезе – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
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Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Кремонезе». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе «Эмполи» вышло на 12-ое место в таблице Серии А. В активе клуба 17 очков. «Кремонезе» с 7 очками находится в подвале таблицы и располагается на 18-ом месте.

Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур

Серия А. 11 ноября

«Эмполи» – «Кремонезе» – 2:0

Голы: Камбьяги, 46, Паризи, 88

Смотрите видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиано Паризи (Эмполи).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Nicolo Cambiaghi (Эмполи).
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Эмполи Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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