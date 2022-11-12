Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Кремонезе». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе «Эмполи» вышло на 12-ое место в таблице Серии А. В активе клуба 17 очков. «Кремонезе» с 7 очками находится в подвале таблицы и располагается на 18-ом месте.

Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур

Серия А. 11 ноября

«Эмполи» – «Кремонезе» – 2:0

Голы: Камбьяги, 46, Паризи, 88

Смотрите видеообзор матча: