Испания12 ноября 2022, 05:10 |
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Эмполи – Кремонезе – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А
12 ноября 2022, 05:10 |
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Вчера, 11 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Кремонезе». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Благодаря этой победе «Эмполи» вышло на 12-ое место в таблице Серии А. В активе клуба 17 очков. «Кремонезе» с 7 очками находится в подвале таблицы и располагается на 18-ом месте.
Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур
Серия А. 11 ноября
«Эмполи» – «Кремонезе» – 2:0
Голы: Камбьяги, 46, Паризи, 88
Смотрите видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиано Паризи (Эмполи).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Nicolo Cambiaghi (Эмполи).
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